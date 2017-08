Teletekst Omroep West tijdelijk niet beschikbaar vanwege storing

DEN HAAG - De teletekstpagina's van Omroep West zijn tijdelijk niet beschikbaar. Dat komt door een technische storing. Aan een spoedig herstel wordt gewerkt.

'De computer die het teletekstsignaal bij het kanaal van TV West moet stoppen, is kapot', vertelt adjunct-hoofdredacteur Henk Ruijl. Omdat teletekst niet meer het allermodernste medium is, zijn reserve-onderdelen moeilijk verkrijgbaar.Maar dat betekent niet dat de publieke omroep voor het noorden van Zuid-Holland stopt met teletekst, bezweert Ruijl. 'We merken dat ons publiek, ondanks de opkomst van internet, nog steeds behoefte heeft aan teletekst. We doen dan ook ons uiterste best om de service zo snel mogelijk weer werkend te krijgen.'Enkele andere regionale omroepen stopten de afgelopen tijd wel met teletekst, net als de commerciële zenders van RTL Nederland. Bij de NOS is teletekst juist nog springlevend. De speciale 'Teletekst-app' is erg populair. Uit recent onderzoek van de NOS bleek dat teletekst 32 procent van het publiek van de NOS weet te bereiken.Van het bereik van teletekst bij Omroep West zijn dergelijke cijfers niet bekend, omdat dat niet wordt gemeten. 'We zijn natuurlijk wel benieuwd of mensen hun vertrouwde teletekst bij Omroep West missen, dus schrijf, bel of e-mail ons gerust', aldus Ruijl.