Cel voor hardleerse pedofiel (31) die piemel aan jonge meisjes liet zien

Foto: ANP

DE LIER - Een Vlaardinger (31) is donderdagmiddag door de Haagse rechtbank tot vier maanden cel veroordeeld omdat hij op 10 juni vorig op straat in De Lier zijn piemel aan een 8-jarig meisje liet zien. Van die straf zijn drie maanden voorwaardelijk. Maar hij moet ook nog drieënhalve maand extra gevangenisstraf daadwerkelijk uitzitten omdat hij nog in een proeftijd liep van een eerdere veroordeling toen hij opnieuw in de fout ging.

De rechtbank legt hem verder nog een verplichte zedendaderbehandeling in een gerechtelijke psychiatrische inrichting op voor maximaal een half jaar.



De Vlaardinger werkte in De Lier. Op zijn scooter volgde hij daar al zo’n 15 kleine meisjes zonder dat het narigheid kwam. Maar op 10 juni vorig sprak hij daadwerkelijk een 8- jarig meisje in de buurt van haar huis aan, met de vraag 'hoe laat het was'.



Eens pedofiel, altijd pedofiel



Hij tikte haar op de billen, haalde zijn piemel tevoorschijn en bevredigde zichzelf. 'Tot ziens', zei hij daarna tegen het kind, dat het voorval aan haar ouders vertelde waarna hij kon worden aangehouden.



Het was niet voor het eerst dat de Vlaardinger voor een zedendelict in aanraking kwam met Justitie. 'Echt, ik deed mijn best', sprak hij tijdens de zitting van twee weken geleden. 'Maar als je eenmaal pedofiel bent, blijf je het'. Het OM had enkel om een verplichte behandeling gevraagd, maar de rechtbank vond ook een celstraf nodig.