Studenten TU Delft maken robotpak voor dwarslaesiepatiënten

DELFT - Studenten van de TU Delft hebben zelf een nieuw robotpak ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie. Het zogeheten exoskelet kan patiënten helpen weer te lopen. Maar het is ook de bedoeling dat de proefpersoon van de TU met het pak meedoet aan een internationale wedstrijd voor exoskeletontwerpers.

Het robotpak met de naam MARCH II is donderdag gepresenteerd door het team van 31 studenten die het hebben ontworpen en gebouwd. Eén van hen is Ruben de Sain, die zelf een dwarslaesie heeft. 'Het feit dat je na 10 jaar gewoon weer kan staan en familie en vrienden op ooghoogte kan aankijken geeft me een ontzettend fijn gevoel,' aldus De Sain.



Begin oktober wordt in het Duitse Düsseldorf de tweede Cybathlon gehouden, een wedstrijd waarbij teams van universiteiten en commerciële bedrijven het tegen elkaar opnemen met hun exoskeletten. Ruben de Sain doet mee voor de TU. Het gaat niet alleen om de competitie maar ook om kennisuitwisseling en om te ontdekken welk robotpak in de praktijk het best werkt.



Gunstige bijeffecten



Een exoskelet kan niet alleen helpen om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen, het verbetert ook andere lichaamsfuncties. 'Het lopen draagt ook bij aan de algehele mentale en fysieke fitheid en heeft een gunstig effect op bijkomende complicaties van een dwarslaesie, zoals blaas- en darmproblematiek,'vertelt Ilse van Nes, revalidatiearts bij de Sint Maartenskliniek waar Ruben de Sain eerder een revalidatieprogramma heeft gevolgd met een commercieel exoskelet.