Biljarttafel in ’s-Gravenzande zakt in de grond

Zakkende biljarttafel

'S-GRAVENZANDE - Een biljartje leggen, het wordt nog gedaan maar wel steeds minder. De biljarttafels verdwijnen dan ook meer en meer uit de bruine kroegen. De tafels nemen veel ruimte in beslag en staan vooral op de drukke zaterdagavonden in weg.

Ook bij café de Beurs in 's-Gravenzande staan de biljarttafels vaak nogal in de weg. Maar daar is een oplossing voor gevonden: zakkende tafels.



De biljarttafel is op een lift gezet en omringd door een betonnen constructie. Wanneer er een feestje is of men wil darten, dan kan daar ruimte voor gemaakt worden door op een knop te drukken. De biljarttafel verdwijnt dan met een lift onder de vloer, die zich daarna weer sluit.