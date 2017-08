ADO Den Haag haalt met Indy Groothuizen extra keeper in huis

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich op de slotdag van de transfermarkt weten te versterken met een extra keeper. Indy Groothuizen komt over van Ajax en wordt tweede keeper in Den Haag. De 21-jarige doelman tekent een tweejarig contract.

‘Naast Robert Zwinkels en Tim Coremans wilden wij graag nog een keeper toevoegen aan de selectie', vertelt Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO op de clubwebsite. ‘Daarbij viel ons oog op Indy. Een talentvolle doelman met veel potentie. Hij is niet voor niets jeugdinternational geweest.'Groothuizen had bij Ajax nog een contract tot medio 2018, dat hem vorig seizoen na de winterstop verhuurde aan het Deense FC Nordsjælland. Hij kwam in de hoogste divisie van het land twaalf wedstrijden in actie. Groothuizen heeft ook 16 interlands op zijn naam bij verschillende Nederlandse jeugdelftallen.