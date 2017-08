Voetbalclub en oude school herdenken 16-jarig verkeersslachtoffer 's-Gravenzande

Foto: Regio15

'S-GRAVENZANDE - Er heerst verslagenheid in 's Gravenzande. Woensdag werd duidelijk dat de pas 16-jarige Sander van der Houwen is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk in het dorp. Zowel bij zijn voetbalclub als op zijn oude school wordt Sander deze week herdacht.

Op zijn eerste werkdag na de vakantie zat Sander vorige week maandag als bijrijder in een bestelbus. Die kwam op de Naaldwijkseweg in botsing met een vrachtwagen. Tien dagen later bleken zijn verwondingen fataal te zijn.



Bij zijn voetbalclub FC 's Gravenzande hangen de vlaggen halfstok. De afgelopen periode hebben zijn teamgenoten en hun ouders de ontwikkelingen via een WhatsAppgroep op de voet gevolgd en woensdagavond zijn ze in de kantine bijeengekomen om hun verdriet te delen. 'Voor die jongens is het een enorme klap. Ze waren eerst wat onzeker, maar toen ze elkaar zagen konden ze hun verhaal kwijt. Dat werkte goed voor die jongens', zegt jeugdvoorzitter Rob van der Laar.



Minuut stilte



Bij FC 's-Gravenzande beginnen alle wedstrijden zaterdag met een minuut stilte. Het team van Sander, die in de oudste jeugdcategorie speelt, komt niet in actie. Van der Laar: 'Ze willen de wedstrijd van de week erna ook nog afzeggen om tot rust te komen. De week erna willen ze met rouwbanden spelen en vooraf een minuut stilte houden om Sander te herdenken.'



Op zijn oude school ISW Sweelincklaan is een lokaal ingericht als gedenkruimte. Leerlingen kunnen daar herinneringen aan hun oud-schoolgenoot in een boek te schrijven. Sander van der Houwen verliet de school deze zomer om een deeltijdopleiding te gaan volgen.