Gemeente Den Haag gaat islamitische 'boekhandel' in de gaten houden rond vrijdaggebed

Fawaz Jneid. Archieffoto

De gemeente heeft een kort geding aangespannen omdat er toch diensten worden gehouden in de boekwinkel. 'Het feit dat men nu zelf actief oproept om morgen te komen naar een gebedsdienst , sterkt de gemeente alleen maar in haar stellingname dat de zogenaamde boekhandel niet meer dan een dekmantel is,' aldus een woordvoerder.Het geding dient op 19 oktober. Tot aan de uitspraak van de rechter zal de gemeente geen eventuele nieuwe stappen nemen.Fawaz Jneid heeft gezegd dat hij morgen niet zelf naar de winkel zal komen. Hij heeft van minister Blok van veiligheid en justitie een gebiedsverbod gekregen voor de wijken Transvaal en Schilderswijk. Daar heeft Jneid weer een zaak over aangespannen. Mocht hij morgen toch in de Cilliersstraat verschijnen dan zal de politie daar wel tegen optreden.