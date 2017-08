Minder reclame in openbare ruimte Den Haag

Een reclame van Burger King in Den Haag. Foto: ANP

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de hoeveelheid vaste reclame in de straten verminderen. In woonwijken wordt in de toekomst geen reclame meer toegestaan zonder overleg met de buurt. Wel mag er meer tijdelijke reclame in de stad komen.

Het staat allemaal in een plan van wethouder Boudewijn Revis (VVD) van buitenruimte. De komende zes weken kunnen inwoners van Den Haag hun mening geven over het plan. Het idee is dat er minder reclame in de stad komt te hangen.



'Permanent tegen reclame aankijken vindt niemand leuk, dat gaan we dus ook verminderen. Voor tijdelijke vormen van reclame gaan we meer ruimte scheppen. Zo kunnen we efficiënter met de schaarse buitenruimte omgaan,' aldus Revis.



Niet overal even veel





Gebieden in de stad zullen worden aangewezen als bijvoorbeeld 'bedrijvengebied', 'groengebied' en 'historisch centrum'. Het strand wordt ook een apart gebied. Afhankelijk van welk stempel een wijk of straat krijgt wordt bekeken wat voor soort reclameuiting er kan komen. Na de inspraakronde moet het plan ook nog door de gemeenteraad.