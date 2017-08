Uit Festival Den Haag vrijdag weer van start

Een voorstelling tijdens het UIT Festival van 2015 (Foto: Mirjam Wolfsbergen)

DEN HAAG - Stef Bos, Tim Akkerman, Lilian Vieira, Cesar Zuiderwijk, het zijn een paar van de vele artiesten die dit weekend op het Haagse Uitfestival zullen optreden. De start van het culturele seizoen biedt in totaal ruim honderd voorstellingen in verschillende theaters en op het Lange Voorhout.

Vrijdag begint het festival met een open huis in de acht zogeheten cultuurankers van de stad. Dit zijn onder meer de Koninklijke Schouwburg en Diligentia. Vrijdagavond begint het Embassy festival, als onderdeel van het Uit Festival, en dit gaat zaterdag overdag verder.



Zaterdagavond gaat het Embassy festival over in de Uit Nacht, met onder andere Alex Roeka en Jeangu Macrooy, en een afterparty in de Koninklijke Schouwburg. Zondag besluit het festival met onder meer jazztrompettist Eric Vlloeimans en acteur Gijs Scholten van Asschat.



Het jaarlijkse Uit Festival wordt voor de 45ste keer gehouden. Traditioneel is het de start van het culturele seizoen. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken.