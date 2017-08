Celstraf en verplichte behandeling geeist tegen stalker Leidse studente

Universiteit Leiden (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een 24-jarige Hagenaar heeft een celstraf van 102 dagen tegen zich horen eisen vanwege stalking van een medestudente. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen. De man studeert aan de Universiteit Leiden.

Aanvankelijk waren de verdachte en de medestudente bevriend, ze kenden elkaar van hun studie, maar toen de man zich vreemd en agressief ging gedragen verbrak de jonge vrouw het contact. Daarop bestookte de Hagenaar de studente anderhalf jaar lang met dreigende mails, sms-jes en Facebook-berichten.



Ook een vriendin van het slachtoffer, en een hoogleraar die een 'goed gesprek' met de student wilde voeren werden slachtoffer van bedreigingen. Toen het drietal aangifte deed reageerde de verdachte met een telefoontje naar de ouders van zijn medestudente waarin hij haar met de dood bedreigde, aldus het Openbaar Ministerie.



De man wordt enigszins verminderd toerekeningsvatbaar geacht, maar toch wil justitie hem de cel in hebben, naast een verplichte behandeling. Ook moet de man een contactverbod krijgen. De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.