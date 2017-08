Wegen ADO Den Haag en Dennis van der Heijden scheiden

DEN HAAG - ADO Den Haag en Dennis van der Heijden hebben afscheid van elkaar genomen. De 20-jarige aanvaller vertrekt naar Almere City, waar hij een contract voor een jaar heeft getekend, met een optie voor nog een jaar.

‘Ik ben heel blij om bij Almere City te gaan voetballen. Dit is voor mij de juiste plek om een mooi jaar te beleven’, vertelt Van der Heijden op de website van Almere City. ‘Ik heb twee gesprekken gehad met trainer Jack de Gier en daar sprak veel vertrouwen uit. Dat kan mijn prestaties alleen maar ten goede komen.’Van der Heijden maakte zijn debuut voor ADO als invaller tegen Excelsior, in 2016. Dat was er eentje om niet snel te vergeten. De spits scoorde twee doelpunten en schoot de ploeg daarmee naar de overwinning. Het leverde hem een contract op bij ADO. Afgelopen seizoen werd hij de tweede seizoenshelft aan FC Volendam verhuurd.