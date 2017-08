Oud-ADO Den Haag-doelman Martin Hansen naar Heerenveen

DEN HAAG - sc Heerenveen heeft zich versterkt met oud-ADO Den Haag-doelman Martin Hansen. De Deense keeper wordt het komende seizoen door de Friezen gehuurd van FC Inglostadt, dat uitkomt in de tweede Bundesliga.

ADO-supporters die de naam Hansen horen, worden meteen herinnerd aan zijn fantastische goal tegen PSV in 2015. In de 95ste minuut zag het er somber uit voor de Hagenaars, totdat Hansen daar met een hakbal verandering in bracht. Radio West-verslaggevers Jim van der Deijl en Bart Nolles schreeuwden erop los nadat de doelman de stand op 2-2 bracht. Zijn goal ging de hele wereld over.





Hansen vertrok in 2016 naar Inglostadt , waar hij nog een contract heeft tot 2020.





