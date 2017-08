'Neanderthalers maakten simpel lijm uit berkenbast'

Het academiegebouw van de Universiteit Leiden (Foto: Robbert van Cleef)

LEIDEN - Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben ontdekt hoe de neanderthalers lijm maakten. De oermensen wisten zo'n 200.000 jaar geleden speren te maken van houten schachten waar een vuurstenen punt op zat. Die twee onderdelen zaten met lijm aan elkaar. Tot nog toe werd gedacht dat die heel moeilijk te maken was.

De neanderthalers gebruikten teer dat ze aftapten uit de bast van berkenbomen. Leidse onderzoekers hebben aangetoond dat het helemaal niet moeilijk is om die teer uit de boom te krijgen. Ze wisten zelfs op drie verschillende manieren de lijm te produceren. De simpelste manier is met een stuk berkenbast en vuur.



De wetenschappers kwamen tot de ontdekking door zelf aan de slag te gaan met de weinige instrumenten die de neanderthalers voor handen hadden. 'Men dacht dat het noodzakelijk was om de temperatuur van het vuur gelijk te kunnen houden,' aldus onderzoeksleider Paul Kozowyk, 'wij ontdekten dat er meer manieren zijn om teer te produceren, en dat sommige van die manieren ook werken met een flinke temperatuurvariatie.'



Steeds beter



Kozowyk en zijn collega's vermoeden dat neanderthalers de teerproductie ontdekten door bestaande kennis en materialen te combineren. Het proces is mogelijk begonnen met een eenvoudige methode waarvoor enkel vuur en berkenbast nodig zijn, waarna de neanderthalers later zijn overgegaan op een complexere methode met hogere teeropbrengsten.