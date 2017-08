Oranjefans teleurgesteld na nederlaag Nederlands elftal

Foto: ANP

DEN HAAG - Oranjefans hebben donderdagavond met ontsteltenis naar het Nederlands elftal gekeken. Oranje verloor in Parijs kansloos met 4-0 van Frankrijk. Ook in het Haagse café The Fiddler werd de wedstrijd door een groep bezoekers gevolgd, maar het werd geen gezellig avondje uit in de kroeg.

De nederlaag van de ploeg van de Haagse trainer Dick Advocaat kwam misschien niet onverwacht, maar kwam wel hard aan vanwege het zwakke spel van Oranje. Nederland moet aanstaande zondag winnen van Bulgarije om nog een kleine kans te maken op plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland.