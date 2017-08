ADO stunt op transfermarkt en haalt Ricardo Kishna terug naar Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Ricardo Kishna. De Haagse club huurt de flankspeler van het Italiaanse SS Lazio, waar hij op een zijspoor is belandt.

De nu 22-jarige aanvaller werd geboren in Den Haag en begon met voetballen bij VUC. Via de jeugdopleiding van ADO kwam hij bij Ajax terecht, waar hij het tot het eerste elftal schopte. Als talent van de Amsterdamse club vertrok hij naar Lazio. Tot een doorbraak kwam het niet.Afgelopen seizoen werd Kishna door zijn huidige werkgever verhuurd aan OSC Lille. Daar speelde hij in totaal elf wedstrijden, waarin hij niet scoorde.'Omdat het een oud-ADO-speler is en ook nog eens een Hagenaar, volg je Ricardo natuurlijk wel, maar niet met het idee om hem toe te voegen aan de selectie van ADO Den Haag', vertelt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de site van ADO.'Daar ga je pas over nadenken als het ineens tot de mogelijkheden behoort. Omdat we zeker weten dat Ricardo ons sterker gaat maken, willen we dat graag. En dat Ricardo zelf graag wil spelen in Den Haag helpt natuurlijk ook. Dit is een absolute win-winsituatie.'