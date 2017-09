Latertje voor klanten Ikea Delft na vondst dozen eieren op parkeerplaats

Foto Regio 15

DELFT - Het parkeerterrein van IKEA Delft was donderdagavond tot 21:45 uur afgezet vanwege de vondst van een verdacht pakketje op een afvalbak. Klanten konden tot die tijd hun auto niet weghalen, meldt de nieuwssite regio 15. Het bleek loos alarm. Het pakketje bestond uit enkele dozen eieren.

Een medewerker van de afdeling WME (Wapens, Munitie en Explosieven) was ter plaatse gekomen en had het pakketje bekeken, waarna de afzetting werd vergroot. Een speurhond, getraind in het herkennen van explosieven, werd ook ingezet. Een politiehelikopter vloog boven de lokatie om van bovenaf de situatie te monitoren.