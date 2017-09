'Mogelijk zedenzaak op basisschool Elzenhoek Zoetermeer''

Foto: ANP

ZOETERMEER - Een 38-jarige medewerker van basisschool de Elzenhoek in Zoetermeer is donderdag aangehouden op verdenking van grensoverschrijdend gedrag bij een leerling van de school. Dat meldt het AD.

De ouder van het kind meldde zich voor de zomervakantie bij de politie en deed aangifte tegen de man. Alle ouders van de school zijn per brief ingelicht over het incident, zegt woordvoerder Grada Huis van onderwijsgroep Unicoz, waar de school deel van uitmaakt. Verder wil de school niet op de zaak reageren, zo staat te lezen in het AD.