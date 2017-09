John Medley presenteert zomerhit in september: 'Ik ga lekker op tournee de zon in'

DEN HAAG - De Haagse volkszanger John Medley heeft vrijdag in het Radio West programma 'Mogge Michiel' zijn nieuwe single 'Laat de liefde nu maar komen' gelanceerd. Tevens was het de start van zijn vernieuwde website.

De single is tot stand gekomen met zangeres Angel, en is speciaal gemaakt voor een bijzondere zomertoer. Tijdens de Zomertoer - 'Ja ik ga op tournee door Spanje en Turkije, daar schijnt de zon nog wel' - gaan John en zijn vrouw Mijntje samen met vrienden naar de feestweek in het Spaanse Benidorm om op te treden bij eetcafé Pinocchio.Vervolgens zullen zij doorgaan naar de feestweek in Torremolinos/Carihuela om op te treden in de beroemde Voom Voom samen met Peter Beense en Karel Mahieu, de winnaar van de talentenjacht van Zomerfestival Ypenburg. Op 5 okt gaan ze weer naar Turkije.De gehele trip is te volgen via Facebook en Twitter van onder anderen John Medley. De hoogtepunten zijn te volgen op de vernieuwde website van John Medley.