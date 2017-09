Gewonde bij brand houthandel in Warmond

WARMOND - Bij een brand bij Dekker Hout in Warmond is één iemand gewond geraakt. Vanwege de vele rookontwikkeling adviseert de brandweer ramen en deuren dicht te houden.

De brand is ontstaan in een elektra verdeelkast. Brandweermannen proberen met drie blusvoertuigen de brand de baas te worden en te voorkomen dat de brand zich uitbreidt.Het industrieterrein Veerpolder in Warmond is grotendeels afgesloten vanwege de brand. Ondanks de afzetting zijn medewerkers van andere bedrijven zijn wel gewoon aan het werk.Dekker Hout is een bedrijf dat verschillende houtsoorten verkoopt in Nederland en België.