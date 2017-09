Klompenmaker, mandenvlechter of spinner gezocht voor Open Monumentendag

DEN HAAG - Zaterdag 9 en zondag 10 september is het Open Monumentendag in heel Nederland. Leny Zonneveld uit Vlaardingen woont in zo'n monument aan de Trekkade in Vlaardingen, op het randje van Schipluiden. Ook zij doet mee met de Open Monumentendag. Leny's dochter Arja is druk bezig met het organiseren van leuke activiteiten op het erf. Maar daar kan ze nog wel wat hulp bij gebruiken en dus schakelde ze de hulp van SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Leny woont samen met haar man in een prachtige oude boerderij aan de Trekkade in Vlaardingen. Bij de boerderij zit ook een schuur waar vroeger een melkveebedrijf zat. Inmiddels is de stal helemaal opgeknapt en staan er geen koeien meer in. Arja is druk bezig geweest om een aantal leuke activiteiten te organiseren. Zo kunnen de kinderen een kunstkoe melken, boter schudden en de sloot bestuderen met een schepnet of microscoop. Ook is er een imker aanwezig om van alles te vertellen over de bij. En er wordt een picknick georganiseerd bij mooi weer in de boomgaard op het erf. Mensen kunnen zelf een kleedje meenemen en Leny en Arja zorgen voor de rest. Hier moet je je wel voor aanmelden vóór 7 september.



Een heleboel leuke activiteiten, maar Leny en Arja missen iets. Voorgaande jaren was ernamelijk ook altijd iemand aanwezig die een oud ambacht beoefend. Zo was er vorig jaar een rietdekker die mensen liet zien hoe het rietdekken gaat. Dit jaar zou Leny dolgraag een klompenmaker, mandenvlechter of iemand die schapenwol spint op het erf hebben die demonstraties wil geven.



Ben of ken jij iemand die een oud ambacht beoefend en die zaterdag 9 september tussen 12:00 en 16:00 uur beschikbaar is om een demonstratie te geven op het erf van Leny? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88. En lijkt het jou leuk om een kijkje te nemen op de boerderij van Leny? Op zaterdag 9 september is iedereen welkom op Boederij de Zonnehoeve aan de Trekkade 24 in Vlaardingen tussen 12:00 en 16:00 uur.