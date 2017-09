Weing geschikten voor opleiding docentenopleiding vluchtelingen

LEIDEN - Slechts vier Syrische vluchtelingen komen in aanmerking voor de docentopleiding van de Universiteit Leiden.

Volgens projectleider en docentenleider Henk Frencken was er wel veel belangstelling. Daarvan hebben echter alleen deze vier vluchtelingen de juiste vooropleiding om aan de cursus mee te doen. Het was de bedoeling dat per 1 september voor de vakken natuur- en scheikunde, wiskunde en informatica gestart zou worden met een speciale opleiding voor vluchtelingen.Die vier die in aanmerking komen moeten eerst nog een taaltoets doen. Als ze daarvoor slagen gaan ze de opleiding in een andere vorm doen. Mogelijk gaat dit kleine klasje eind november van start. De Universiteit Leiden wilde met de opleiding het grote tekort aan docenten voor de vier vakken terugdringen.