Dit is waarom je niet meer met 130 over de A4 bij Rijswijk mag

A4 snelweg (foto: John van der Tol)

RIJSWIJK - Na 19.00 uur 's avonds met 130 kilometer per uur over de A4 bij Rijswijk is sinds kort verleden tijd. De maximumsnelheid tussen het Prins Clausplein en Den Haag-Zuid is deze zomer verlaagd.





Rijkswaterstaat laat weten dat de maximumsnelheid tijdelijk is verlaagd om geluidsoverlast terug te dringen. De snelheid blijft 100 kilometer per uur tot er stil asfalt is aangelegd. In het eerste kwartaal van 2019 moet het weer teruggaan naar de oude situatie.



