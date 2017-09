Vrijwilliger basisschool Zoetermeer aangehouden vanwege mogelijke zedenzaak

ZOETERMEER - De 38-jarige medewerker van de Zoetermeerse basisschool de Elzenhoek die donderdag is aangehouden op verdenking van 'grensoverschrijdend gedrag' bij een leerling, is een vrijwilliger van de school. Dat zegt Grada Huis, woordvoerder van de Unicoz onderwijsgroep, waar de Elzenhoek onder valt.

Huis wil niet zeggen welke werkzaamheden hij op de school verrichte. De man had volgens haar wel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . 'Dat hebben al onze medewerkers.' Vlak voor de zomervakantie deed een ouder melding bij de politie van grensoverschrijdend gedrag bij haar minderjarig kind door een medewerker van de Zoetermeerse school, aldus de politie. De dag daarop heeft een gesprek plaatsgevonden met de betreffende ouder.Daarna deed de ouder aangifte en is het onderzoek gestart. De 38-jarige verdachte zit momenteel vast in verband met de aangifte. Verder kan de politie geen mededelingen over de zaak doen. 'Is er iets gebeurd en zo ja, wat is er precies gebeurd? Op al dat soort vragen moet onderzoek van de politie antwoord geven', zegt Huis.Alle ouders van de school zijn per brief ingelicht over het incident. Als er meer informatie bekend is, zullen de ouders daarvan op de hoogte worden gebracht.