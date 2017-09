'Eigenaar lege Albert Heijn in Leiden heeft miljoenenschuld'

LEIDEN - De schappen in de Albert Heijn op de Kooilaan in Leiden zijn leeg omdat de eigenaar een miljoenenschuld heeft bij het hoofdkantoor. Dat meldt de Telegraaf. Ahold heeft de leveringen aan de supermarkt begin vorige week stopgezet.

Het gaat om een franchise. Eigenaar Gerrit van Noort heeft ook nog een AH-winkel in Bergheim, ook daar zijn de schappen leeg. Beide winkels zijn nog wel open.Volgens de Telegraaf blijkt uit de jaarcijfers van 2015 dat het bedrijf van Van Noort in zware financiële problemen zit. In 2013 had Van Noort Holding nog een positief eigen vermogen. Maar in 2014 is dat omgeslagen naar 1,1 miljoen euro negatief. En in 2015 is het negatieve eigen vermogen zelfs 1,6 miljoen euro. Ahold wil de miljoenenschuld niet bevestigen.