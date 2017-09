N463 drie weekenden dicht voor aanleg ottertunnels

Otterborden

NOORDEN - De provincie Zuid-Holland start volgende week vrijdag met de aanleg van drie ottertunnels onder de N463 ter hoogte van de Uitweg tussen Woerdense Verlaat en Noorden. De weg is drie weekenden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

De drie tunnels moeten er voor zorgen dat de otters in de Nieuwkoopse Plassen veilig de N463 kunnen oversteken. Otters hebben veel ruimte nodig en verjagen hun jongen die zich dan zelf moeten gaan verplaatsen. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht worden overreden, worden er tunnels aangelegd. Deskundigen zeggen dat in de Nieuwkoopse Plassen maximaal plaats is voor twee mannetjes en zes vrouwtjes.



De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de volgende 3 weekenden:

*Vrijdag 8 september 20:00 uur tot maandag 11 september 05:00 uur

*Vrijdag 15 september 20:00 uur tot maandag 18 september 05:00 uur

*Vrijdag 22 september 20:00 uur tot maandag 25 september 05:00 uur



Als de werkzaamheden uitlopen, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden of slecht weer, geldt het weekend van vrijdag 29 september als reserveweekend.



Omleidingsroute



Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan van de N463 tussen Noorden en Woerdense Verlaat geheel afgesloten. Vanaf de N463 is een omleiding ingesteld via de N212, N201 en N231. Er worden verkeersregelaars ingezet om bestemmingsverkeer naar de Uitweg te begeleiden.