Studenten proberen gehandicapte kinderen te laten schaatsen

DEN HAAG - De Haagse Hogeschool en de TU Delft gaan een hulpmiddel ontwikkelen waarmee gehandicapte kinderen moeten kunnen schaatsen. Het gezamenlijke ontwerp, een initiatief van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, is volgens de onderwijsinstellingen uniek in de wereld.

120 eerstejaars studenten van de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool maken in groepjes een eerste ontwerp. Op basis van de 'beste, slimste en handigste stukken' maakt een vierdejaars stagestudent een schaalmodel.Vervolgens maakt een student Industrieel Ontwerp van de TU Delft een gedetailleerd ontwerp en een werkend model op ware grootte.Inmiddels zijn er al gesprekken met de Haeghe Groep, de sociale werkvoorziening met veel verstandelijk beperkten in dienst, voor het in productie nemen van het hulpmiddel.