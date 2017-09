'Ik wilde de gestolen fiets later terugzetten, het was een impuls'

DEN HAAG - 'Dus ik hoef nog maar negen dagen te zitten?', Mounir lijkt opgelucht. Hij moet terechtstaan voor twee auto-inbraken en het stelen van een fiets. En omdat Mounir een vaste klant is bij de rechter, bestaat de kans dat hij een flinke straf krijgt. En dat wil hij niet. Mounir wil namelijk het liefst zo snel mogelijk naar zijn vriendin. Hij maakt zich zorgen, want ze is al twee weken niet bij hem langs geweest in de gevangenis.

Maar als het aan de officier van justitie ligt, gaat Mounir nog eens vijf maanden de cel in. Volgens haar is de zaak duidelijk: Mounir is in juni op zijn scooter naar Zoetermeer gereden, heeft daar vervolgens ingebroken in een auto, en een rugzak meegenomen. Ook heeft hij een fiets gestolen en geprobeerd om nog eens in te breken in een tweede auto.Maar volgens Mounir zit het toch heel anders. Dat hij de fiets heeft meegenomen, geeft hij toe. 'Het was een impuls'. Maar hij wilde hem later wel terugzetten. De rechter gelooft er niks van: 'U weet inmiddels toch wel wat diefstal is, meneer?''Als ze mij op een scooter zien in Zoetermeer, dat vertrouwen ze nooit', reageert Mounir. 'Ze kennen me, ik heb daar veel problemen gehad.' En dus neemt hij de fiets mee, als hij die ziet staan met de sleutel erin. Het is volgens Mounir de beste manier om niet aangehouden te worden op zijn scooter, waar hij zonder rijbewijs op rijdt.Dan die autokraken, die heeft hij echt niet gepleegd, zegt Mounir. De veertiger, gekleed in een blauw baseballjack, heeft zelfs bewijs meegenomen. Een uitgeprint bonnetje dat hij om 23.45 uur nog getankt heeft in Den Haag. En omdat zijn scooter niet harder kan dan 25 kilometer per uur, kan hij nooit de ruim 12 kilometer hebben afgelegd naar Zoetermeer om daar om 00:10 uur in te breken in een auto, zo redeneert Mounir.Het probleem is alleen dat twee getuigen na een van de inbraken een man in een grijze joggingsbroek hebben zien wegrennen. En Mounir draagt die avond zo'n broek als hij wordt aangehouden. Daarbij vindt de officier van justitie het niet heel aannemelijk dat de scooter van Mounir maar 25 kilometer per uur rijdt. 'Ik denk dat die harder ging', concludeert ze. 'En dus kun je in 25 minuten die 12 kilometer makkelijk afleggen'.Ook de rechter vindt het bewijs van Mounir niet heel geloofwaardig. 'Uw alibi is niet sluitend', zegt ze en legt hem drie maanden cel op, met aftrek van zijn voorarrest - ruim 80 dagen in het geval van Mounit. Hij staat op, geeft zijn advocaat een hand en gaat mee met de agenten die hem begeleiden. Terug naar de gevangenis voor de laatste dagen van zijn straf.