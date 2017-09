Flinke wateroverlast door plaatselijke stortbuien

Wateroverlast in de Zilverstraat in Den Haag (Foto: Danny Goldenbelt)

De hevige regenbuigen blijven hangen boven de regio. 'De buien verplaatsten zich langzaam. Daardoor valt er veel regen op één plek', vertelt weerman Huub Mizee.De brandweer laat weten dat er heel veel meldingen zijn binnengekomen. 'Al onze eenheden zijn de straat op gestuurd om die meldingen af te handelen', zegt een woordvoerder. 'De overlast is vooral in Den Haag. We hebben ook auto's vanuit het Westland opgeroepen om te helpen.'De brandweer probeert zoveel mogelijk te helpen. 'Als er iets verstopt zit, of bij kritieke objecten of ruimtes die zijn volgelopen, kunnen we helpen pompen. Maar het dweilwerk, dat moeten mensen helaas toch zelf doen', aldus de brandweer.Volgens Huub Mizee kan de overlast nog wel even duren, omdat de buien zo langzaam voorbij trekken. In Sassenheim is ook een beginnende windhoos gezien. Er zijn geen meldingen dat de windhoos de grond heeft bereikt.