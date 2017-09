Schizofrene man moet jaar de cel in voor overval tankstation Den Haag

DEN HAAG - Mohamed S. (27) is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van één jaar voor de overval op een tankstation aan de Vreeswijkstraat in Den Haag. S. bedreigde de medewerker van het tankstation met een mes en wilde 825 euro.

Het duurde een maand voordat de politie Mohamed S. oppakte. Hulpverleners uit de daklozenopvang herkenden hem van de camerabeelden.Hij had het tankstation overvallen omdat hij geen geld meer had voor een slaapplaats in de daklozenopvang. Tijdens de zitting zei hij spijt te hebben van de overval. De Hagenaar is na zijn arrestatie uitvoerig onderzocht in het Pieter Baancentrum. Daaruit bleek dat hij lijdt aan schizofrenie en daarom verminderd toerekeningsvatbaar is.S. kreeg een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar, omdat de rechtbank er rekening meehoudt dat hij nooit eerder is veroordeeld voor ernstige delicten. Dat betekent dat hij binnenkort weer vrijkomt.Hij moet zich dan wel eerst laten behandelen in een psychiatrische inrichting. Vervolgens moet hij zich aanmelden voor begeleid wonen. Doet hij dit niet dan moet hij alsnog een half jaar de cel in. De uitspraak is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.Voor de medewerker van het tankstation had de overval grote gevolgen. Hij had net een vast contract aangeboden gekregen, maar hij kon het na de traumatische gebeurtenis niet meer opbrengen bij het tankstation te blijven werken. Overvaller S. moet de medewerker 500 euro schadevergoeding betalen.