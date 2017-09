Oproep! Omroep West wil graag je mening weten!

REGIO - Bij Omroep West doen wij elke dag ons uiterste best om het nieuws uit jouw regio zo snel en zo goed mogelijk te verslaan. Maar wij doen het voor jou! Daarom willen we graag weten wat jij van ons vindt! Wil jij ons vertellen wat er goed gaat en wat wij moeten verbeteren? Doe dan mee aan ons onderzoek.

Onderdeel van het onderzoek is een reeks gesprekken waarin we willen horen hoe ons publiek denkt over nieuws in het algemeen en over hoe wij dat nieuws brengen. Want journalisten doen er volgens ons goed aan om niet alleen te roepen, maar ook te luisteren.Daarom vragen we je om hierover mee te praten. We zoeken 15 tot 21 mensen, die in drie groepen van 5 tot 7 deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Deze gesprekken zijn op 18 september, om 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur. Ze duren maximaal anderhalf uur.De deelnemers krijgen als dank een Omroep West-goodiebag en een rondleiding door het gebouw en langs de tv-studio met onze nieuwste decors. Geef je op via RNN@omroepwest.nl en vermeld in je e-mail je telefoonnummer en je voorkeurstijdstip. Wij nemen dan contact met je op!