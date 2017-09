De moskeeën zitten vol en de slagerijen zijn druk: het Offerfeest is begonnen

DEN HAAG - ‘Dit is het belangrijkste feest voor moslims’, zegt Sharief Mohamed van de Anware Mustafa Moskee in Den Haag. Hij heeft het over het Offerfeest dat vrijdag begon. ‘We vieren dat de profeet Abraham zijn zoon wilde offeren aan de Schepper. Abraham vond dat vreselijk maar wilde God gehoorzamen en deed bij het offeren een blinddoek om. Allah verving op het laatste moment de zoon van Abraham voor een ram.’

Het is druk in de Anware Mustafa Moskee. De gebedsruimte op de derde verdieping is helemaal vol. De Imam gaat voor in gebed. De zaal herhaalt zinnen. Na zo’n 45 minuten stroomt de gebedsruimte leeg. Alle gelovigen zijn prachtig aangekleed, want dat hoort. Het Offerfeest is te vergelijken met het christelijke Kerstfeest.Dat het feest Offerfeest heet, heeft dus ook alles te maken met het verhaal van Abraham, zijn zoon en de ram. Omdat volgens de Koran uiteindelijk een ram werd geofferd, offeren moslims nog altijd een ram, een schaap, een geit of een rund.Bij de islamitische slagerij Bab Mansour aan de Paul Krugerlaan in Den Haag zijn de dieren al geslacht. Na de slacht zijn ze onthoofd, en ontdaan van de ingewanden en het vel. Verder zijn de schapen nog volledig intact, inclusief poten. Klanten kunnen het schaap in stukken laten zagen, maar veel gelovigen nemen het dier in één stuk mee. De slager en zijn personeel doen het dan in een enorme blauwe vuilniszak.De dieren wegen tussen de 20 en 25 kilo. Dat verdwijnt niet allemaal in de maag van degene die het koopt. ‘De Koran schrijft voor dat een deel zelf gegeten moet worden, je een deel moet uitdelen aan vrienden en familie en een ander deel dient weg te geven aan armen of andere behoeftigen’, zegt Sharief Mohamed van de moskee.De moskee heeft zes stieren gekocht die straks geslacht worden. Het vlees wordt verdeeld onder de mensen die hebben meebetaald aan het dier, maar ook deelt de moskee vleespakketten uit. Niet enkel aan moslims, maar ook aan mensen die niet islamitisch zijn. Maar de paketten zijn inmiddels al wel vergeven.Het Offerfeest duurt drie dagen.