Benjamins hopen op treffen met wereldtoppers op NK beachvolleybal

Tom van Steenis. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Ze zijn pas 21 en 17 jaar oud: Tom van Steenis en Yorick de Groot. Toch horen de benjamins van het Nederlandse beachvolleybal al bij de top-8 van ons land en zijn ze dus geplaatst voor het Nederlands kampioenschap, dat vrijdag in Scheveningen begonnen is. Het duo stroomt door de geplaatste status zaterdag pas in en hoopt uiteindelijk de absolute wereldtop aan de andere kant van het net te treffen.





Ondanks hun jonge leeftijd denkt Tom van Steenis niet dat ze kansloos zijn. Doel op het NK is om te eindigen bij de beste acht. 'Wij zijn jong en gedreven en echt gebrand om van die oude garde te winnen. Wij moeten rustig blijven en netjes spelen. Dan kunnen we het veel teams lastig maken.'



De wens van Yorick de Groot is duidelijk. Hij wil uiteindelijk tegen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen komen te staan. Dat duo pakte brons op de afgelopen Olympische Spelen. 'Het lijkt me echt gaaf om tegen hen te spelen. Dat zijn echt de toppers van het Nederlandse beachvolleybal.'