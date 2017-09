Daphne van der Vaart droomt van Spelen: 'Marit Bouwmeester is niet onverslaanbaar'

DEN HAAG - De olympische droom van zeilster Daphne van der Vaart (23) is weer een stapje dichterbij gekomen door haar prestaties op het WK afgelopen maand. Met een zevende plaats en daarmee ook een topsportstatus van sportkoepel NOC*NSF op zak, mag de Haagse hopen op deelname aan de Spelen van 2020 in Tokio. 'Niet is onmogelijk', zegt ze daarover in TV West Sport.

Het wordt wel een loodzware opgave, want Nederland mag maar één zeilster afvaardigen in de Laser Radial. En in die klasse strijden drie vrouwen om één ticket voor Tokio: winnares van olympisch goud én de kersverse wereldkampioene Marit Bouwmeester (Voorburg), de op het WK als zesde geëindigde Maxime Jonker (Den Haag) en Daphne van der Vaart Van dat drietal heeft Bouwmeester de beste papieren . 'Ze is een supergoeie zeiler, maar ik heb bedacht dat ze niet onverslaanbaar is', aldus Van der Vaart. 'We hebben de afgelopen periode in Scheveningen heel veel samen getraind. Ik denk dat we elkaar beter maken, omdat Maxime en ik nu naar haar niveau toe groeien. Het zou mooi zijn als we als een team verder kunnen werken.''Ik denk dat niets onmogelijks is', vervolgt ze. 'Door dit resultaat, maar ook gewoon door het afgelopen jaar en hoe ik gegroeid ben als persoon, heb ik wel het vertrouwen dat ik nog een veel betere zeiler kan worden. De vraag is of het snel genoeg komt voor Tokio. De tijd zal het leren.'Volgend jaar wordt bepaald wie van de drie zich plaatst voor het olympisch zeiltoernooi. Voor die tijd is er volgende maand nog het EK in Barcelona. Van der Vaart, die vorig jaar nog vlogs maakte voor Omroep West bij de Olympic Experience op het strand van Scheveningen: 'Een medaille zou cool zijn.'