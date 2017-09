Leiden neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen terreur

LEIDEN - De maatregelen die in Rotterdam worden genomen tegen een aanslag met behulp van een auto zijn voor de gemeente Leiden geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Dat zegt de gemeente naar aanleiding van vragen van Omroep West. Bij maatregelen moet gedacht worden aan het plaatsen van plantenbakken of paaltjes op bepaalde plekken.

De gemeente laat via een woordvoerder weten dat 'als er aanleiding voor is, we met hulpdiensten en zo nodig andere partners in gesprek gaan om te kijken welke maatregelen nodig zijn'. Ook zegt de gemeente over veiligheid altijd nauw contact te houden met de politie.Woensdag maakte Rotterdam bekend dat het een aantal maatregelen gaat nemen in het centrum om te voorkomen dat er aanslag gepleegd kan worden met een auto. Op verschillende plekken in de stad komen obstakels. De gemeente Den Haag liet daarop weten niet direct met een groot extra pakket aan maatregelen te komen om terroristische aanslagen te voorkomen.De gemeente Amsterdam onderzoekt welke maatregelen er genomen kunnen worden om het risico op een aanslag te voorkomen. Ondernemers in de Kalverstraat hebben de gemeente gevraagd om extra obstakels. In eerste instantie wees de gemeente dat af, maar nu komt er dus toch een onderzoek.