Verdachten van homogeweld langer vast

DEN HAAG - De 25-jarige Hagenaar die is aangehouden voor de mishandeling van twee homoseksuelen in Amsterdam blijft langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat hij en twee andere verdachten zeker twee weken langer vast blijven zitten.





Na een avond stappen kwamen de twee slachtoffers op zondagochtend 18 juni een man tegen die hen beledigde en bedreigde. Hij maakte toespelingen op de seksuele geaardheid van de twee. De slachtoffers hoorden de man bellen met een ander persoon, waarop op het Damrak drie personen zich bij hem voegden.



Buiten bewustzijn



Zij sloegen en schopten de oudste van de slachtoffers, een 37-jarige man. Hij raakte enige tijd buiten bewustzijn en verloor meerdere tanden. Het andere slachtoffer van 23 jaar liep serieuze verwondingen aan zijn gezicht en gebit op. Ze zijn er emotioneel gezien nog steeds slecht aan toe, aldus de politie.

