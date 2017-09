Zoetermeer donderdag tegenover Silverdome voor de rechter in conflict over ijsbaan

Foto: archief

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer staat donderdag tegenover de Silverdome in de rechtbank van Den Haag. De gemeente wil dat de baan beschikbaar blijft voor ijsverenigingen, maar de Silverdome heeft de baan in juni per direct gesloten vanwege financiële problemen.

Geschreven door Sander Knura

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de Silverdome de schaatsverenigingen op de hoogte gesteld via een brief. Uiteindelijk kreeg de gemeente die brief ook in handen.



De woordvoerder vertelt dat de gemeente een overeenkomst heeft met de Silverdome. De afspraak dat de Silverdome de baan beschikbaar moet stellen zou onderdeel hebben uitgemaakt van de onderhandelingen over de vergunning, volgens de woordvoerder. 'En wat ons betreft is die overeenkomst nog geldig.'



De Silverdome was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.