Het Knagertje is wanhoop nabij: konijnen dood door geluidsoverlast

DEN HAAG - Drie konijnen zijn inmiddels al overleden en ook over een paar andere dieren zijn er grote zorgen. ‘Ik word er erg verdrietig van en ik ben eigenlijk wanhopig. Want ik weet niet zo goed hoe ik deze dieren door deze zware weken, maanden heen moet krijgen’, zegt Geertje van Kranen van Het Knagertje.

Aan het Westhovenplein in Den Haag verrijst een enorm nieuw woon-zorgcomplex. Maar voordat het zover is, moet eerst het gebouw worden gesloopt dat op de plek staat waar de nieuwbouw komt. Die werkzaamheden veroorzaken veel geluidsoverlast en de muizen, hamsters, konijnen, gerbils en degoe’s, die zijn ondergebracht bij de dierenopvang pal aan de overkant van de straat, kunnen daar niet goed tegen.'Neem de chinchilla’s. Dat zijn eigenlijk nachtdieren, die overdag dus rust nodig hebben. Maar die krijgen ze niet', zegt Van Kranen. ‘Ze zijn helemaal uit hun ritme en hebben nu gedragsproblemen. We moeten ze ook bijvoeren.'Voor de konijnen is het nog dramatischer. 'Die zijn erg stressgevoelig.' Daarom werd een fors aantal ziek: scheve kopjes, lamme achterkant, blindheid. En uiteindelijk stierven er dus drie. Van Kranen vreest dat het daarbij niet blijft. ‘Ik maak me grote zorgen’, zegt ze.Het Knagertje is al lang op zoek naar een andere ruimte, met meer plek voor de dieren. Even leek het erop dat die in een gemeentelijk pand was gevonden, maar uiteindelijk ging dat niet door. Nu hoopt Van Kranen dat er snel een nieuw onderkomen kan worden gevonden, zodat de dieren kunnen verhuizen en verdere stress ze bespaard blijft.Een woordvoerder van de gemeente Den Haag bevestigd dat er is gesproken over de huisvesting. ‘De gemeente heeft hierbij toegezegd dat zij ook binnen het eigen vastgoedbezit na zou gaan of daar een passend pand is te vinden, dat voor een huurprijs die het Knagertje kan betalen beschikbaar is. Er is bij een pand gekeken, maar dit bleek uiteindelijk niet geschikt. Er wordt nu verder gekeken waarbij ‘t Knagertje zelf de verantwoordelijkheid heeft om een pand te zoeken’, stelt hij in een reactie.Van Kranen: ‘Ik hoop dat we in ieder geval onderdak kunnen vinden voor die dieren. Of het nu tijdelijk is of vast. Zo dat de dieren in ieder geval rust kunnen krijgen.’