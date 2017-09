GVVV-coach Niek Oosterlee kijkt uit naar 'beladen' duel met Rijnsburgse Boys

RIJNSBURG - Zaterdag speelt Rijnsburgse Boys in de Tweede Divisie een uitwedstrijd tegen GVVV. Een beladen duel. Immers, de huidige trainer van de ploeg uit Veenendaal stond twee seizoenen geleden nog aan het roer bij de Rijnsburgers: Niek Oosterlee.

'Inderdaad, een beladen wedstrijd', zegt Alphenaar Oosterlee na de laatste training van GVVV in aanloop naar het duel. 'Ik heb daar jaren met heel veel plezier gewerkt, met fijne mensen gewerkt en ik heb zelf natuurlijk ook nog voor Rijnsburg gespeeld.'Kort na de winterstop van het seizoen 2015/2016 kreeg Oosterlee te horen dat Rijnsburgse Boys het nieuwe seizoen verder ging met een andere trainer . Hij zat daardoor noodgedwongen een jaar zonder club. 'Ik heb het heel erg gemist', zegt Oosterlee, die vol enthousiasme de training van GVVV leidt. 'Als je je hele leven in de voetballerij bent, en opeens is er een jaar niks, ja dan mis je het'.GVVV verloor in de eerste speelronde van De Treffers en hoopt dus in eigen huis tegen Rijnsburgse Boys op de eerste seizoenszege. Oosterlee: 'Hoe langer een overwinning uitblijft, hoe lastiger het wordt. Wij spelen onze thuiswedstrijden op kunstgras, waar ik trouwens geen fan van ben, maar misschien kan dat in ons voordeel werken zaterdag tegen Rijnsburgse Boys.'