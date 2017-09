Feest in Den Haag: UIT Festival en Embassy festival

DEN HAAG - De 45ste editie van het UIT Festival Den Haag is vrijdag weer van start gegaan. Er zijn dit weekend meer dan 100 gratis optredens te zien.

Het UIT Festival begint vrijdag met een open huis in Theater De Vaillant, Theater Dakota, Diamant Theater, Laaktheater, Muzee Scheveningen, De Nieuwe Regentes, de Openbare Bibliotheek in Leidschenveen-Ypenburg en in Loosduinen. Daarnaast is er op het Lange Voorhout het Embassy festival, waar alle ambassades in de stad zich presenteren met hapjes en muziek uit hun land.Zaterdag vervolgt het Embassy Festival overdag, waarna het aan het begin van de avond over gaat in het UIT Festival en de UIT Nacht. Vanaf 19.30 uur zijn er optredens op het Lange Voorhout en in de verschillende theaters. Hierna is er een afterparty in de Koninklijke Schouwburg.Op de afsluitende zondag is het Lange Voorhout volgens de organisatie 'the place to be'. Er is een culturele informatiemarkt, er zijn vier buitenpodia, straattheater en eten en drinken. Ook openen de theaters in het centrum de deuren.Het Embassy Festival, waarop de verschillende ambassades zich van hun feestelijkste kant laten zien, is sinds dit jaar twee dagen. Vrijdag opent het festival met één podium, zaterdag zijn er vier podia en meer dan 50 ambassades die meedoen.Daarnaast zijn er ook nog kleine evenementen zoals festival Jazz in de Regentes en het Suriname Festival in Wijkpark Transvaal.Het weer is de tijdens het UIT Festival wisselvallig.Er is af en toe een kans op een bui, maar er komt geregeld zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Blijf de actuele weerberichten volgen op de weerpagina van Omroep West