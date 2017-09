Van As (ADO) tevreden over transfers: 'We hebben alles wat we wilden hebben'

DEN HAAG - Jeffrey van As kijkt tevreden terug op de spelers die door ADO Den Haag tijdens de transferperiode zijn binnengehaald. Erik Falkenburg, Indy Groothuizen en Ricardo Kishna waren de laatste aanwinsten van de club en met dat drietal is de selectie volgens de technisch manager helemaal compleet.

'We hebben alles wat we wilden hebben', vertelt Van As. ' Wilfried Kanon en Nasser El Khayati hebben we ook toe kunnen voegen en ook de keepers zijn weer met z'n drieën. [...] Met alle spelers zijn we blij.'Vooral de laatste twee weken was ADO erg actief op de transfermarkt. Van As: 'Het is langzaam op gang gekomen, maar ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. We hebben spelers gehaald, waarvan wij denken dat het de juiste zijn en die ook de concurrentie onderling kunnen opvoeren.''Dat moet eigenlijk de kracht zijn van ADO, dat je op iedere positie dubbele bezetting hebt', vervolgt hij. 'Dat geeft meer keuzes en meer mogelijkheden om een tegenstander te verrassen.'Eerder dit jaar ontving de Haagse club geld uit China, van grootaandeelhouder United Vansen . Niet alle spelers zijn met dat geld gehaald, volgens Van As. 'Wel een gedeelte uiteraard, maar niet allemaal. We hebben zelf ook een eigen spelersbegroting. Daarnaast hebben we ook spelers weten te verkopen.' Hij doelt daarmee op Mike Havenaar Ludcinio Marengo en Dennis van der Heijden 'We hebben zelf ook ruimte gemaakt in het budget en geen gekke dingen gedaan. Nu is het zaak om punten te pakken en te gaan klimmen op de ranglijst. We hebben een leuke ploeg staan met aantrekkelijke spelers voor het publiek', aldus Van As.