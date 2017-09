Ricardo Kishna zet hoog in met ADO Den Haag: 'Europees voetbal'

DEN HAAG - Na jarenlang in de jeugd bij ADO Den Haag te hebben gespeeld, is Ricardo Kishna weer terug bij zijn oude liefde. Hij wordt voor één jaar gehuurd van de Italiaanse club Lazio Roma. 'Hartstikke fijn. Het voelt als thuiskomen', reageert de 22-jarige Hagenaar tegenover Omroep West.

De afgelopen jaren kwam Kishna uit voor achtereenvolgens Ajax, Lazio en het Franse Lille. Maar nergens was de linkerspits een vaste waarde. Voor hem stond één ding dan ook vast: 'Ik wil gewoon een jaar gaan voetballen. Waar dat is, maakt me niet zoveel uit.'En hoewel ADO een teleurstellende seizoensstart kent, wil Kishna dit seizoen hoge ogen gooien met de groen-gelen. 'Europees voetbal', is zijn doelstelling. 'We moeten ambitieus zijn. Ik denk dat het met een goeie groep zeker mogelijk is. Of ik geen angst heb voor een degradatiespook? Helemaal niet.'