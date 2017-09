Blunderende verslaafde brengt dealer in het vizier, OM eist 1,5 jaar cel

DEN HAAG - Een 21-jarige man moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor anderhalf jaar de cel in. De officier van justitie eiste vrijdagmiddag deze gevangenisstraf omdat de man harddrugs dealde.

De verdachte uit Den Haag kwam in het vizier van de politie nadat een bekende drugsverslaafde bij een nietsvermoedende automobilist in de auto stapte. Toevallig had de bestuurder hetzelfde merk en type auto als de dealer van de verslaafde.



De politie kon via de telefoon van de verslaafde achter het nummer van de dealer komen. Uit taps van de telefoongesprekken bleek dat er vaker afspraken werden gemaakt tussen de verdachte en junks.



Kwalijk



De politie wilde de verdachte al in 2016 oppakken, maar hij wist toen te ontkomen. Dat de man zich niet heeft gemeld, terwijl hij wist dat de politie hem zocht en bovendien is doorgegaan met dealen, vindt het Openbaar Ministerie 'extra kwalijk'.