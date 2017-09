Minderheidscoalitie Alphen gaat praten met GroenLinks en SGP over gedoogsteun

ALPHEN AAN DEN RIJN - De overgebleven coalitiepartijen CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie gaan met GroenLinks en SGP praten over gedoogsteun voor de komende zeven maanden, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. GroenLinks (3) en SGP (2) hebben gezamenlijk vijf zetels, evenveel als VVD die deze week uit de coalitie stapte.

Op dit moment, nadat CDA en D66 eerder deze regeerperiode al een fractiegenoot een eigen partij zagen beginnen, heeft de coalitie nog maar achttien zetels in handen . Er zijn twintig zetels nodig voor een minimale meerderheid.GroenLinks en SGP boden woensdagavond tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering hun medewerking aan en willen nadenken over gedoogsteun . Die twee partijen hebben ook ambitie voor een plek in de coalitie na verkiezingen in 2018.GroenLinks en SGP zijn de afgelopen drieënhalf jaar de coalitie goed gezind geweest. Bij college-neutrale onderwerpen stemde GroenLinks vaak voor en SGP heeft de coalitie ook vrijwel altijd gesteund, behalve bij een aantal principiële keuzes zoals koopzondagen.'We moeten natuurlijk niet tegenstrijdig aan ons programma gaan praten. Maar de vraag is of zulke dossiers nog voorbij komen. En als dat wel een keer gebeurt moet je daar afspraken over kunnen maken,' zegt GroenLinks-fractievoorzitter René Driesen. Gert-Jan Schotanus (SGP): 'Ik verwacht geen hele zware dossiers meer en in het coalitieprogramma zie ik geen punten waarvan ik zeg dat we daar als SGP helemaal niks mee kunnen.''Het college van B en W heeft stabiliteit nodig. Het kan niet zo zijn dat wethouders per onderwerp in onzekerheid moeten afwachten of er een meerderheid is in de gemeenteraad,' vindt André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan.Wethouder en eerste loco-burgemeester Kees van Velzen (CDA) denkt ook dat structurele gedoogsteun nodig is om stabiliteit te krijgen: 'Burgers wachten niet op een gemeente die zegt: we weten het even niet en kom volgend jaar maar terug. Daarvoor ben je het bestuur en daarvoor heb je vertrouwen nodig.' Ook CDA-fractievoorzitter Marjon Verkleij wil een stevige constructie en het college niet laten bungelen.Daarmee zijn twee andere opties in eerste instantie van de baan. Het zogeheten, waarbij de coalitie per onderwerp gaat 'shoppen' bij oppositiepartijen die het dichtst bij dat bewuste onderwerp staan om zo tot een meerderheid te komen. Vrijwel de voltallige oppositie is hier op tegen, al erkent Schotanus wel dateen onderdeel is van politiek.Een andere optie zou zijn om de inhoud van alle te nemen besluiten te laten bepalen door de voltallige gemeenteraad. Dat zouden de meeste oppositiepartijen willen, maar gaat niet gebeuren. 'Er is geen meerderheid meer die dit college steunt. Dan verwacht ik wel een andere toon en eerder in gesprek gaan met fracties over belangrijke onderwerpen,' vindt Harre van der Nat (SP).