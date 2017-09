Tennet plaatst eerste nieuwe hoogspanningsmast bij Bentwoud

ZOETERMEER - Tussen Zoetermeer en Bleiswijk wordt volgende week woensdag de eerste mast geplaatst voor de nieuwe hoogspanningsverbinding naar Beverwijk. De 60 meter hoge mast is de eerste van vijf die worden neergezet tussen Bleiswijk en Hazerswoude-Dorp. Netbeheerder Tennet is al ruim een jaar bezig met de voorbereiding voor de komst van de hoogspanningsleiding.

Om de stroomvoorziening in de Randstad zekerder te maken in geval van storingen bouwt Tennet een ringverbinding van hoogspanningskabels. Het stuk van Bleiswijk naar Beverwijk is onderdeel van de zogeheten Noordring en is 65 kilometer lang. Er komen op vijf plaatsen langs het Bentwoud hoogspanningsmasten. Vorig jaar zijn er al maatregelen genomen om te voorkomen dat de bouw verstoord zou worden door padden Eerder dit jaar zijn de funderingen gebouwd , woensdag wordt de eerste paal feestelijk op zijn plaats gezet. De nieuwe masten zijn dezelfde slanke, witte palen die al elders in de regio te zien zijn. Het duurt nog tot eind 2018 voor er daadwerkelijk 380.000 Volt op de kabels wordt gezet.