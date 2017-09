Oude molen 'herontdekt' in Rijnsburg

Oude ansichtkaart van korenmolen De Vlinder in Rijnsburg

RIJNSBURG - In Rijnsburg is een oude molen uit 1700 herontdekt. Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk De Horn zijn de fundamenten van de molen in de grond gevonden. Het gebouw werd in 1935 gesloopt.





De projectontwikkelaar van de nieuwbouwwijk gaat nu zijn bouwplan aanpassen, zo meldt mediapartner RTV Katwijk . De fundamenten van de molen zullen zichtbaar blijven en worden afgedekt met doorzichtig materiaal. Tussen de huizen door komt een pad naar de resten toe en er zal een informatiebord worden gepaatst.Korenmolen De Vlinder was een zogeheten grondzeiler. Er werd meer dan 200 jaar mee gemalen. In 1927 kreeg het gebouw nog een nieuw kruirad, maar acht jaar later al werd het verkocht voor de sloop. Ook destijds was er sprake van woningbouw.De Vlinder is een paar keer geschilderd door de Franse impressionistische schilder Claude Monet. Eén van die schilderijen hangt in het Musée d'Orsay in Parijs.