Auto's in vlammen op in Gouda en Leiderdorp

Vlammen verwoesten een auto op het Olympiadeplein in Gouda (Foto: AS Media)

REGIO - Meerdere auto's zijn de afgelopen nacht in onze regio in brand gestoken. In zowel Leiderdorp als in Gouda gingen voertuigen in vlammen op.





De politie heeft niemand aangehouden. Via Twitter roept de politie getuigen op om zich te melden.





