FRITS! vanaf deze week op zaterdagavond op de buis

Afgelopen mei was onder anderen minister Dijsselbloem te gast in FRITS! (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Talkshow FRITS! start vanaf zaterdagavond met een nieuw seizoen op TV West. De wekelijkse show van presentator Frits Huffnagel verhuist van zondagmiddag naar zaterdagavond om 20.00 uur. In de eerste twee uitzendingen blikt Huffnagel terug op de hoogtepunten van het afgelopen seizoen.

Op woensdag 13 september starten de opnames in de tv-studio van Omroep West met alleen maar 'Fritsen' . In de eerste nieuwe aflevering zitten er maar liefst vier Fritsen aan tafel. Omdat de hele tafel gevuld is met Fritsen, is Frits ook op zoek naar andere Fritsen die het leuk vinden om als publiek aanwezig te zijn.Ben of ken jij een Frits die het leuk vindt om bij deze bijzondere opname aanwezig te zijn? En lijkt het jou leuk om jezelf op tv voorbij te zien komen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl. Heet jij geen Frits, maar lijkt het je leuk om eens bij een tv-opname aanwezig te zijn? Mail dan naar frits@omroepwest.nl