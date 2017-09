N14 dit weekend afgesloten vanwege werkzaamheden Sijtwendetunnel

De Sijtwendetunnel op de N14 (Foto: GoogleMaps)

LEIDSCHENDAM - De N14 bij Leidschendam is dit weekend in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden in de Sijtwendetunnel. De weg is afgesloten vanaf Wassenaar tot de aansluiting met de A4 bij Leidschendam.

Rijkswaterstaat vernieuwt en vervangt dit weekend onderdelen van de technische installaties in de Sijtwendetunnel. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid van de tunnels te verbeteren.



Het blijft tijdens de afsluiting van de N14 mogelijk om de kruisingen met de Heuvelweg en Noordsingel over te steken. De N14 is tot maandagochtend 5.00 uur afgesloten.