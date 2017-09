Zoetermeerse club NoLimit opnieuw dicht

ZOETERMEER - De Zoetermeerse nachtclub NoLimit is opnieuw gesloten. Burgemeester Charlie Aptroot heeft de drank- en horecavergunning voor de club ingetrokken. Op Facebook meldt de club dat de zaak dit weekeinde wegens omstandigheden gesloten is.

In april dit jaar was er een inval in de club, waarbij de twee aanhoudingen zijn verricht. Volgens de burgemeester heeft hij naar aanleiding van die inval dit besluit genomen. In een brief aan de Zoetermeerse gemeenteraad schrijft de burgemeester dat tijdens de controle in het kader van de Horecasanctiestrategie Openbare Orde een aantal zaken is geconstateerd. 'Dit was wederom een bevestiging van het feit dat de eigenaren van de club geen adequate maatregelen hebben getroffen om verdere incidenten te voorkomen.' NoLimit was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.Het is niet de eerste keer dat de club op last van de burgemeester dicht moet. In juni vorig jaar moest NoLimit voor zes maanden dicht. De burgemeester was toen tot het besluit gekomen op basis van een aantal geweldsincidenten bij de club.