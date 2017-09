Toezichthouder goede doelen waarschuwt voor stichting De Kinderspeeltuin

Collectebus

DEN HAAG - De toezichthouder van goede doelen (CBF) roept op om alert te zijn vanwege collectes van de Haagse stichting De Kinderspeeltuin. Volgens de toezichthouder kan de stichting geen enkele garantie geven dat het gecollecteerde geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan het goede doel.

In Den Haag is zaterdag nog gecollecteerd in Loosduinen. Volgens het CBF heeft de stichting niet altijd een vereiste vergunning aangevraagd voor het collecteren in sommige gemeenten.



Het CBF heeft meerdere malen contact gezocht met de stichting om te achterhalen waar het geworven geld aan wordt besteed. Maar de stichting heeft nooit gereageerd. Ook Omroep West kan de stichting niet bereiken. Daarnaast heeft de toezichthouder vragen over het feit dat er slechts één bestuurder is bij de stichting.



'Geen enkele garantie'



De toezichthouder raadt daarom gemeenten, donateurs en anderen op om alert te zijn. 'Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat geld dat zij geven daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. Stichting De Kinderspeeltuin biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie.' Het CBF trekt de waarschuwing in als de stichting zijn uitgaven duidelijk kan maken.